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Ракурс
Над Києвом 4 травня збили російський безпілотник

Над Києвом збили БПЛА, уламки могли спричинити пожежу — Кличко

4 тра 2023, 20:54
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У Києві сьогодні, 4 травня, ввечері було оголошено повітряну тривогу, в ході якої сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

Водночас мер Києва Віталій Кличко у своєму Telgram-каналі повідомив про вибухи та пожежу в Солом’янському районі столиці.

Ймовірне потрапляння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце, — зазначив Кличко.

Деталі інциденту наразі не наводяться.

Згодом Кличко повідомив, що рятувальники локалізують пожежу у чотириповерховій будівлі. Площа загоряння становить 50 м кв.

За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався, — зазначив мер Києва.

Джерело: Ракурс


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