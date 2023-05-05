ВСУ атаковали районы сосредоточения врага. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n182702-vsu-atakovali-rayony-sosredotocheniya-vraga-i-unichtojili-sklady-rf-genshtab.html

Ракурс

Українські Сили оборони продовжують завдати потужних ударів по позиціях російських загарбників.

.

У четвер, 4 травня, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби. А вертольоти та літаки Повітряних сил завдали шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, вчора захисники знищили чотири баражуючих боєприпаси «Ланцет». Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 5 травня.

У командуванні зазначили, що ворог зосередив основні наступальні операції на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де, протягом доби, підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак.

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку, а на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти змушені оборонятися.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що удари Збройних сил України по російських нафтобазах, імовірно, змусять рф змінювати систему постачання пального, щоби пом’якшити наслідки таких атак.