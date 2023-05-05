Украина вернула тела еще 80 погибших военных. Фото:

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Ракурс

Україна 5 травня зуміла повернути тіла 80 полеглих захисників.

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Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило в Telegram.

У відомстві зазначили, що передача тіл загиблих героїв здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Далі тіла військових передадуть їхнім родинам для гідного поховання.

Міністерство також нагадало номер телефону гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також повідомити про зниклих безвісти можна повідомити за номером мобільного (099) 792−01−26, а у вихідні надсилати повідомлення у Viber та Telegram на номер: (095) 896−04−21.

Нагадаємо, 16 квітня відбувся «великодній» обмін полоненими. Україна повернула ще 130 військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків, співробітників ДССТ. Додому повернулися рядові та сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.