За мэра Одессы Труханова внесли залог

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Ракурс

За мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу.

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Грошова застава у розмірі 13,42 млн грн внесли за мера Одеси Геннадія Труханова, який відучора перебуває у слідчому ізоляторі. Про це «Думській» повідомило джерело в муніципалітеті.

За неперевіреними наразі даними, гроші на спецрахунок перерахував один із депутатів міськради, член промерської фракції «Довіряй справам».

Тепер Труханов зобов’язаний носити електронний браслет, прибувати до суду за кожною вимогою та здати на зберігання закордонні паспорти.

Нагадаємо, 4 травня міського голову Одеси взяли під варту. Таке рішення виніс Вищий антикорупційний суд. Труханов має право внести заставу у 13 млн грн.

Строк тримання під вартою — 60 діб.

Арешт Труханова пов’язаний зі справою одеського кранобудівного заводу «Краян». Прокуратура звинувачує Труханова в тому, що він заволодів бюджетними коштами у розмірі понад 92 млн грн (приблизно 2,5 млн дол) за допомогою схеми купівлі адміністративного корпусу заводу за вдвічі завищеною ціною.

При цьому українські силові органи вважають Труханова одним з учасників злочинного угруповання, яке завдало державі збитків на суму 689 млн грн (приблизно 18,6 млн доларів). У справі 16 підозрюваних, зокрема заступник мера, колишній голова одного з комунальних підприємств, колишній прокурор Одеської області, власники та менеджери девелоперських компаній.