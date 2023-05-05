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Славянск и Краматорск под обстрелами — враг бьет по промышленным предприятиям
Славянск и Краматорск под обстрелами — враг бьет по промышленным предприятиям (ФОТО)https://racurs.ua/n182723-slavyansk-i-kramatorsk-pod-obstrelami-vrag-bet-po-promyshlennym-predpriyatiyam-foto.htmlРакурс
Рашисти 5 травня обстріляли Слов’янськ і Краматорськ. Російські воєнні злочинці вдарили по промислових підприємствах.
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У Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу «Зевс Кераміка», у Краматорську пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ).
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було вчасно евакуйоване до безпечніших регіонів України, — повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
У перші дні травня росія щогодини била по Україні, повідомив Держдеп США. З 1 травня росія завдала понад 145 авіаударів по Україні.
Це означає, що рф запускає більше однієї ракети, безпілотника чи бомби щогодини, 24 години на добу, чотири дні поспіль, — зазначив речник Державного департаменту США Ведант Патель.
Він наголосив, що за останні три дні через російські обстріли загинули понад 100 цивільних українців, в тому числі щонайменше п’ятеро дітей.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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