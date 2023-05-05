На границе с Польшей длинные очереди - что происходит в самом большом пункте пропуска

https://racurs.ua/n182729-na-granice-s-polshey-dlinnye-ocheredi-chto-proishodit-v-samom-bolshom-punkte-propuska.html

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МЗС України направило польським колегам ноту у зв’язку з акцією протесту польських перевізників, які з 4 травня заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску «Дорогуськ — Ягодин» у Волинській області.

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Польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною.

Польські протестувальники вимагають повернути дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в’їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми Євро-4, яка в Україні застосовується щодо польських перевізників.

Мінінфраструктури України також звернулося до польських колег з проханням врегулювати ситуацію, що склалася.

Пункт пропуску у Ягодині важливий для України, оскільки забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі.

Блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію. Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям, — наголосив віце-прем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков і назвав страйк «штучним».

Тим часом електронна черга на МПП «Ягодин» завмерла. Через акцію протесту польських перевізників на перетин кордону нині очікують орієнтовно 300 ваговозів і їх кількість збільшується, повідомили у Волинській митниці. Перевізникам радять їхати в інші пункти пропуску.

Пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичному порядку.

Раніше заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Україна через схожі протести польських фермерів, які він назвав блефом, зазнала 143 млн дол. збитків.