Ракурсhttps://racurs.ua/
На кордоні з Польщею утворилися довгі черги - що сталося
На кордоні з Польщею довгі черги — що сталося у найбільшому пункті пропускуhttps://racurs.ua/ua/n182729-na-kordoni-z-polscheu-dovgi-chergy-scho-stalosya-u-naybilshomu-punkti-propusku.htmlРакурс
МЗС України направило польським колегам ноту у зв’язку з акцією протесту польських перевізників, які з 4 травня заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску «Дорогуськ — Ягодин» у Волинській області.
.
Польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною.
Польські протестувальники вимагають повернути дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в’їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми Євро-4, яка в Україні застосовується щодо польських перевізників.
Мінінфраструктури України також звернулося до польських колег з проханням врегулювати ситуацію, що склалася.
Пункт пропуску у Ягодині важливий для України, оскільки забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі.
Блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію. Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям, — наголосив віце-прем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков і назвав страйк «штучним».
Тим часом електронна черга на МПП «Ягодин» завмерла. Через акцію протесту польських перевізників на перетин кордону нині очікують орієнтовно 300 ваговозів і їх кількість збільшується, повідомили у Волинській митниці. Перевізникам радять їхати в інші пункти пропуску.
Пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичному порядку.
Раніше заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Україна через схожі протести польських фермерів, які він назвав блефом, зазнала 143 млн дол. збитків.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...