ВСУ поразили десятки вражеских целей на фронте. Фото: ОПУ

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Підрозділи Збройних сил України відбили близько 50 атак окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, але захисники тримають оборону. На Бахмутському напрямку ворог намагався атакувати у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка, але безуспішно. На Авдіївському напрямку штурми росіян теж зазнали невдач. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 травня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вчора вдарили по п’яти районах зосередження озброєння та військової техніки, трьох складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, знищили один засіб протиповітряної оборони та ще п’ять важливих цілей росіян.

А гелікоптери та літаки Повітряних сил за добу завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було збито п’ять ворожих дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, два безпілотники типу Zala, та по одному БПЛА типу «Орлан-10», «Куб» та «Ланцет».

Нагадаємо, 5 травня Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео з Бахмута. На відео з дрона видно, як місто горить після удару російських окупантів фосфорними боєприпасами.