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Ракурс
Сили спеціальних операцій опублікували відео з Бахмута

Бахмут у вогні — росіяни криють місто фосфорними боєприпасами (ВІДЕО)

5 тра 2023, 22:43
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Сили спеціальних операцій опублікували відео з Бахмута. Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити місто.


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На відео з дрона видно, як Бахмут горить після удару московитських виродків фосфорними боєприпасами.

Джерело: Ракурс


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