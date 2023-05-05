Сили спеціальних операцій опублікували відео з Бахмута

https://racurs.ua/ua/n182733-bahmut-u-vogni-rosiyany-kryut-misto-fosfornymy-boieprypasamy-video.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій опублікували відео з Бахмута. Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити місто.

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На відео з дрона видно, як Бахмут горить після удару московитських виродків фосфорними боєприпасами.