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Сили спеціальних операцій опублікували відео з Бахмута
Бахмут у вогні — росіяни криють місто фосфорними боєприпасами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182733-bahmut-u-vogni-rosiyany-kryut-misto-fosfornymy-boieprypasamy-video.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій опублікували відео з Бахмута. Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити місто.
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На відео з дрона видно, як Бахмут горить після удару московитських виродків фосфорними боєприпасами.
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