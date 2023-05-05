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Ракурс
Бахмут в огне – россияне кроют город фосфорными боеприпасами

Бахмут в огне — россияне кроют город фосфорными боеприпасами (ВИДЕО)

5 мая 2023, 22:43
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Сили спеціальних операцій опублікували відео з Бахмута. Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити місто.


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На відео з дрона видно, як Бахмут горить після удару московитських виродків фосфорними боєприпасами.

Источник: Ракурс


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