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Бахмут в огне – россияне кроют город фосфорными боеприпасами
Бахмут в огне — россияне кроют город фосфорными боеприпасами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182733-bahmut-v-ogne-rossiyane-krout-gorod-fosfornymi-boepripasami-video.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій опублікували відео з Бахмута. Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити місто.
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На відео з дрона видно, як Бахмут горить після удару московитських виродків фосфорними боєприпасами.
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