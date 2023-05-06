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Геннадий Труханов, фото: «Думская»
Труханов вышел из СИЗО и вернулся в Одессу (ФОТО)https://racurs.ua/n182751-truhanov-vyshel-iz-sizo-i-vernulsya-v-odessu-foto.htmlРакурс
Мер Одеси Геннадій Труханов вийшов із київського СІЗО.
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Його вже помітили в центрі Одеси, де він прогулювався біля оперного театру, повідомляє місцеве видання «Думская».
Напередодні стало відомо, що група депутатів внесла за Труханова передбачену рішенням суду заставу в розмірі 13 млн грн, щоб він міг вийти з київського СІЗО.
4 травня суд в межах справи про розтрату понад 92 млн грн на придбанні будівлі заводу «Краян» обрав Труханову запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн грн. Труханов намагався оскаржити це рішення і був узятий під варту в залі суду з альтернативою внесення 13,42 млн грн застави.
Джерело: «Думская»
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