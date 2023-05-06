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Ракурс
Геннадий Труханов, фото: «Думская»

Труханов вышел из СИЗО и вернулся в Одессу (ФОТО)

6 мая 2023, 16:58
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Мер Одеси Геннадій Труханов вийшов із київського СІЗО.


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Його вже помітили в центрі Одеси, де він прогулювався біля оперного театру, повідомляє місцеве видання «Думская».

Геннадій Труханов в Одесі, фото: «Думская»

Напередодні стало відомо, що група депутатів внесла за Труханова передбачену рішенням суду заставу в розмірі 13 млн грн, щоб він міг вийти з київського СІЗО.

4 травня суд в межах справи про розтрату понад 92 млн грн на придбанні будівлі заводу «Краян» обрав Труханову запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн грн. Труханов намагався оскаржити це рішення і був узятий під варту в залі суду з альтернативою внесення 13,42 млн грн застави.

Джерело: «Думская»

Источник: Ракурс


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