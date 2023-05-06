Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Геннадій Труханов, фото: «Думская»
Труханов вийшов із СІЗО і повернувся до Одеси (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182751-truhanov-vyyshov-iz-sizo-i-povernuvsya-do-odesy-foto.htmlРакурс
Мер Одеси Геннадій Труханов вийшов із київського СІЗО.
.
Його вже помітили в центрі Одеси, де він прогулювався біля оперного театру, повідомляє місцеве видання «Думская».
Напередодні стало відомо, що група депутатів внесла за Труханова передбачену рішенням суду заставу в розмірі 13 млн грн, щоб він міг вийти з київського СІЗО.
4 травня суд в межах справи про розтрату понад 92 млн грн на придбанні будівлі заводу «Краян» обрав Труханову запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн грн. Труханов намагався оскаржити це рішення і був узятий під варту в залі суду з альтернативою внесення 13,42 млн грн застави.
Джерело: «Думская»
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...