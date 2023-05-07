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Беспилотник врага сбили ночью над Киевом, фото: Воздушные силы
Над Киевом сбили разведывательный БПЛА врага — КМВАhttps://racurs.ua/n182761-nad-kievom-sbili-razvedyvatelnyy-bpla-vraga-kmva.htmlРакурс
Над Києвом під час повітряної тривоги в ніч на сьогодні, 7 травня, виявили розвідувальний безпілотник ворога.
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Про це повідомляє прес-служба КМВА.
Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються", — зазначив очільник КМВА Сергій Попко. — Ще раз прошу киян не нехтувати сигналами повітряних тривог! Бережіть себе і близьких!
Нагадаємо, ввечері 4 травня над Києвом збили український «Байрактар» — безпілотник перестав відповідати на команди оператора.
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