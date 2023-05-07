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Ракурс
Безпілотник ворога збили вночі над Києвом, фото: Повітряні сили

Над Києвом збили розвідувальний БПЛА ворога — КМВА

7 тра 2023, 08:21
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Над Києвом під час повітряної тривоги в ніч на сьогодні, 7 травня, виявили розвідувальний безпілотник ворога.


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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються", — зазначив очільник КМВА Сергій Попко. — Ще раз прошу киян не нехтувати сигналами повітряних тривог! Бережіть себе і близьких!

Нагадаємо, ввечері 4 травня над Києвом збили український «Байрактар» — безпілотник перестав відповідати на команди оператора.

Джерело: Ракурс


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