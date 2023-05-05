Збиття Bayraktar у Києві. Фото: УП

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Збиття у Києві безпілотника Bayraktar пояснили в Повітряних силах ЗСУ.

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Саме через неконтрольований політ цього БПЛА, який перестав відповідати на команди оператора, в Києві та Київській області 4 травня оголошували повітряну тривогу. Його змушені були збивати, бо інших варіантів не було. Про це 5 травня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

Так, це був безпілотник… Наш «Байрактар». Пташку шкода. Зрозуміло, що ми, зрештою, втрачали їх вже на фронті. Робити, так би мовити, дуже з цього таку новину… Ну, трапляється. Так, втратив керування. Це техніка. Ну, то що зробиш. Не пускати ж це все на самоплив. Потрібно було його просто знешкодити, та й усе, — зазначив він.

За словами Ігната, експертам потрібно буде ще встановити, чому з «Байрактаром» було втрачено зв’язок.

Речник додав, що насправді БПЛА летів вчора досить високо над Києвом, але небо оманливо дає уявлення про повітряні цілі.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 4 травня, у небі над Києвом під час повітряної тривоги був збитий не російський БПЛА, а український ударний безпілотник турецького виробництва Bayraktar. Українські захисники були змушені збити дрон, бо під час планового польоту втратили над ним керування.