Збиття безпілотника над Києвом. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n182700-zbytym-bpla-nad-kyievom-vyyavyvsya-ukrayinskyy-bayraktar-foto.html

Ракурс

Український безпілотник турецького виробництва Bayraktar насправді був збитий у небі над Києвом у четвер ввечері, 4 травня.

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Українські захисники були змушені збити ударний БПЛА, бо під час планового польоту втратили над ним керування. Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Про це командування Повітряних сил ЗСУ повідомило у Telegram.

Ціль — знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються, — зазначили військові.

У командуванні наголосили, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БПЛА жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 4 травня у Києві та області ввечері оголошували повітряну тривогу, в ході якої сили протиповітряної оборони збили безпілотник. Падіння уламків призвело до пожежі в Солом’янському районі столиці.