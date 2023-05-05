Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сбивание беспилотника над Киевом. Фото: УП

Сбитым БПЛА над Киевом оказался украинский Bayraktar (ФОТО)

5 мая 2023, 08:18
999

Український безпілотник турецького виробництва Bayraktar насправді був збитий у небі над Києвом у четвер ввечері, 4 травня.


.

Українські захисники були змушені збити ударний БПЛА, бо під час планового польоту втратили над ним керування. Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Про це командування Повітряних сил ЗСУ повідомило у Telegram.

Ціль — знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються, — зазначили військові.

У командуванні наголосили, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БПЛА жертв та постраждалих немає.

Збиття безпілотника над Києвом. Фото: УП

Збиття безпілотника над Києвом. Фото: УП

Нагадаємо, 4 травня у Києві та області ввечері оголошували повітряну тривогу, в ході якої сили протиповітряної оборони збили безпілотник. Падіння уламків призвело до пожежі в Солом’янському районі столиці.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров