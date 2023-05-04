Момент збиття ворожого БПЛА над Києвом потрапив на відео

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Збиття ворожого безпілотника, скріншот відео
Момент збиття ворожого БПЛА над Києвом потрапив на відеоhttps://racurs.ua/ua/n182697-moment-zbyttya-vorojogo-bpla-nad-kyievom-potrapyv-na-video.htmlРакурс
У центрі Києва збили ворожий безпілотник.
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Відповідне відео сьогодні, 4 травня, з’явилося у соцмережах.
Раніше сьогодні про збиття безпілотника над Києвом повідомляв мер столиці Віталій Кличко.
За інформацією Кличка, падіння уламків збитого БПЛА могло стати причиною пожежі у чотириповерховій будівлі в Соломʼянському районі Києва. Цю пожежу вже локалізували.
Зруйновані конструкції будівлі на площі 150 м кв. Інформація щодо потерпілих уточнюється, — зазначив Кличко.
Також внаслідок падіння уламків безпілотника сталося загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА.
Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає, — зазначив мер Києва.
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