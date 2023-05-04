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Ракурс
Збиття ворожого безпілотника, скріншот відео

Момент збиття ворожого БПЛА над Києвом потрапив на відео

4 тра 2023, 21:52
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У центрі Києва збили ворожий безпілотник.


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Відповідне відео сьогодні, 4 травня, з’явилося у соцмережах.

Раніше сьогодні про збиття безпілотника над Києвом повідомляв мер столиці Віталій Кличко.

За інформацією Кличка, падіння уламків збитого БПЛА могло стати причиною пожежі у чотириповерховій будівлі в Соломʼянському районі Києва. Цю пожежу вже локалізували.

Зруйновані конструкції будівлі на площі 150 м кв. Інформація щодо потерпілих уточнюється, — зазначив Кличко.

Також внаслідок падіння уламків безпілотника сталося загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА.

Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає, — зазначив мер Києва.

Джерело: Ракурс


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