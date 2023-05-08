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Потери россии приблизились к 195 тыс. ликвидированных оккупантов. Фото: Генштаб

Потери россии приблизились к 195 тыс. ликвидированных оккупантов

8 мая 2023, 10:19
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Військові втрати російської федерації у війні з Україною склали вже майже 195 тис. солдатів, офіцерів та найманців.


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За добу бійці Сил оборони ліквідували 540 окупантів, перетворили на металобрухт сім танків, п’ять бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем, шість одиниць автомобільної та чотири — спеціальної техніки. Також було збито 42 БПЛА росіян. Про це 8 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 травня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 194 тис. 970 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 730 (+7) од,
  • бойових броньованих машин — 7253 (+5) од,
  • артилерійських систем — 3 тис. 18 (+8) од,
  • РСЗВ — 554 (+0) од,
  • засоби ППО — 306 (+0) од,
  • літаків — 308 (+0) од,
  • гелікоптерів — 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 614 (+42),
  • крилаті ракети — 947 (+0),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 958 (+6) од,
  • спеціальна техніка — 384 (+4).

Втрати рф наблизилися до 195 тис. ліквідованих окупантів. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, у ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131, але українські військові збили 35 із 35 ворожих безпілотників.

Источник: Ракурс


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