ЗСУ вночі знищили 35 дронів «Шахед». Фото:

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Ракурс

Київська область у ніч на 8 травня була атакована великою кількістю російських БПЛА.

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Ворог запустив з аеродрому сеща брянської області 35 ударних дронів іранського виробництва Shahed-136/131. Але силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних сил, у взаємодії зі складовими Сил оборони України, знищено усі ворожі безпілотники. Про це 8 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Разом з тим, нагадуємо, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО! Уламки зенітних ракет та уражених БпЛА обов’язково повертаються на землю! — наголосили військові.

А в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що упродовж 7 травня авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. На фронті також було збито два ударних та шість розвідувальних російських дронів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії вчора уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також три склади з боєприпасами окупантів.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня окупанти атакували Одеську область із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3, які випустили з акваторії Чорного моря ракети типу Х-22. Були влучання у склад підприємства, що призвело до великої пожежі.