Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Противотанкисты ВСУ добили подорвавшийся на мине российский танк

Противотанкисты ВСУ добили подорвавшийся на мине российский танк (ВИДЕО)

8 мая 2023, 16:53
999

Нове відео з передової, зняте українським дроном опублікували в мережі. Цього разу у ролик потрапив момент підриву на міні російського танка.


.

Після того, як росіяни натрапили на міну, танк загорівся, з нього вдалося вилізти танкісту. Але за деякий час у танк влучила ракета українських протитанкістів.

Відео добивання танка з ПТРК бійцями 21-го батальйону 56 бригади ЗСУ опублікував у своїх соцмережах нардеп та волонтер Юрій Мисягін.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров