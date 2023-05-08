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Противотанкисты ВСУ добили подорвавшийся на мине российский танк
Противотанкисты ВСУ добили подорвавшийся на мине российский танк (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182807-protivotankisty-vsu-dobili-podorvavshiysya-na-mine-rossiyskiy-tank-video.htmlРакурс
Нове відео з передової, зняте українським дроном опублікували в мережі. Цього разу у ролик потрапив момент підриву на міні російського танка.
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Після того, як росіяни натрапили на міну, танк загорівся, з нього вдалося вилізти танкісту. Але за деякий час у танк влучила ракета українських протитанкістів.
Відео добивання танка з ПТРК бійцями 21-го батальйону 56 бригади ЗСУ опублікував у своїх соцмережах нардеп та волонтер Юрій Мисягін.
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