Ракурсhttps://racurs.ua/
Протитанкісти ЗСУ добили російський танк, який підірвався на міні
Протитанкісти ЗСУ добили російський танк, який підірвався на міні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182807-protytankisty-zsu-dobyly-rosiyskyy-tank-yakyy-pidirvavsya-na-mini-video.htmlРакурс
Нове відео з передової, зняте українським дроном опублікували в мережі. Цього разу у ролик потрапив момент підриву на міні російського танка.
.
Після того, як росіяни натрапили на міну, танк загорівся, з нього вдалося вилізти танкісту. Але за деякий час у танк влучила ракета українських протитанкістів.
Відео добивання танка з ПТРК бійцями 21-го батальйону 56 бригади ЗСУ опублікував у своїх соцмережах нардеп та волонтер Юрій Мисягін.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...