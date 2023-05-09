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Армейская авиация показала момент выполнения боевых задач на фронте
Армейская авиация показала момент выполнения боевых задач на фронте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182833-armeyskaya-aviaciya-pokazala-moment-vypolneniya-boevyh-zadach-na-fronte-video.htmlРакурс
18-та Окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Збройних сил України продемонструвала свою роботу на фронті. Екіпажі відпрацювали по ворогу.
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Про це повідомила прес-служба 18-ї бригади у Фейсбук.
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