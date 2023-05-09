Армійська авіація показала момент виконання бойових завдань на фронті

https://racurs.ua/ua/n182833-armiyska-aviaciya-pokazala-moment-vykonannya-boyovyh-zavdan-na-fronti-video.html

Ракурс

18-та Окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Збройних сил України продемонструвала свою роботу на фронті. Екіпажі відпрацювали по ворогу.

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Про це повідомила прес-служба 18-ї бригади у Фейсбук.