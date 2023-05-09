Ракурсhttps://racurs.ua/
Армійська авіація показала момент виконання бойових завдань на фронті
Армійська авіація показала момент виконання бойових завдань на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182833-armiyska-aviaciya-pokazala-moment-vykonannya-boyovyh-zavdan-na-fronti-video.htmlРакурс
18-та Окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Збройних сил України продемонструвала свою роботу на фронті. Екіпажі відпрацювали по ворогу.
.
Про це повідомила прес-служба 18-ї бригади у Фейсбук.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...