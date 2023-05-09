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Ракурс
Армійська авіація показала момент виконання бойових завдань на фронті

Армійська авіація показала момент виконання бойових завдань на фронті (ВІДЕО)

9 тра 2023, 12:20
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18-та Окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Збройних сил України продемонструвала свою роботу на фронті. Екіпажі відпрацювали по ворогу.


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Про це повідомила прес-служба 18-ї бригади у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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