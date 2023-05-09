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В Черкасской области уничтожили крылатую ракету рф
В Черкасской области уничтожили крылатую ракету рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182834-v-cherkasskoy-oblasti-unichtojili-krylatuu-raketu-rf-video.htmlРакурс
Момент знищення російської крилатої ракети в Звенигородському районі Черкаської області показали рятувальники.
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Про це повідомляє головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.
Піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спецпризначення знищено бойову частину крилатої ракети. Небезпечний предмет знайдений напередодні у лісовому масиві Звенигородського району, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 травня, ворог атакував Черкащину двома крилатими ракетами.
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