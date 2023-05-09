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Ракурс
На Черкащині знищили російську крилату ракету

На Черкащині знищили російську крилату ракету (ВІДЕО)

9 тра 2023, 12:40
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Момент знищення російської крилатої ракети в Звенигородському районі Черкаської області показали рятувальники.


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Про це повідомляє головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.

Піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спецпризначення знищено бойову частину крилатої ракети. Небезпечний предмет знайдений напередодні у лісовому масиві Звенигородського району, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня, ворог атакував Черкащину двома крилатими ракетами.

Джерело: Ракурс


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