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На Черкащині знищили російську крилату ракету
На Черкащині знищили російську крилату ракету (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182834-na-cherkaschyni-znyschyly-rosiysku-krylatu-raketu-video.htmlРакурс
Момент знищення російської крилатої ракети в Звенигородському районі Черкаської області показали рятувальники.
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Про це повідомляє головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.
Піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спецпризначення знищено бойову частину крилатої ракети. Небезпечний предмет знайдений напередодні у лісовому масиві Звенигородського району, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 травня, ворог атакував Черкащину двома крилатими ракетами.
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