На Черкащині знищили російську крилату ракету

https://racurs.ua/ua/n182834-na-cherkaschyni-znyschyly-rosiysku-krylatu-raketu-video.html

Ракурс

Момент знищення російської крилатої ракети в Звенигородському районі Черкаської області показали рятувальники.

.

Про це повідомляє головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.

Піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спецпризначення знищено бойову частину крилатої ракети. Небезпечний предмет знайдений напередодні у лісовому масиві Звенигородського району, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня, ворог атакував Черкащину двома крилатими ракетами.