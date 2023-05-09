Европарламент на год продлил беспошлинную торговлю с Украиной

ЕС на год продолжает беспошлинную торговлю с Украиной, фото:

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Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік задля підтримки економіки країни в умовах війни.

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Рішення, яке передбачає продовження терміну дії призупинення ввізних мит, антидемпінгових мит і захисних заходів щодо українського експорту до ЄС, підтримали 537 депутатів, проти проголосували 42, ще 38 утрималися. Про це сьогодні, 9 травня, повідомляється на сайті Європарламенту.

Призупинення дії тарифів поширюється на:

фрукти та овочі, на які поширюється система вхідних цін;

сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки, що підлягають тарифним квотам.

Зазначається, що промислові товари обкладаються нульовими митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені до нової пропозиції.