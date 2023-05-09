Європарламент на рік продовжив безмитну торгівлю з Україною

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ЄС на рік продовжує безмитну торгівлю з Україною
Європарламент на рік продовжив безмитну торгівлю з Україноюhttps://racurs.ua/ua/n182848-ievroparlament-na-rik-prodovjyv-bezmytnu-torgivlu-z-ukrayinou.htmlРакурс
Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік задля підтримки економіки країни в умовах війни.
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Рішення, яке передбачає продовження терміну дії призупинення ввізних мит, антидемпінгових мит і захисних заходів щодо українського експорту до ЄС, підтримали 537 депутатів, проти проголосували 42, ще 38 утрималися. Про це сьогодні, 9 травня, повідомляється на сайті Європарламенту.
Призупинення дії тарифів поширюється на:
- фрукти та овочі, на які поширюється система вхідних цін;
- сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки, що підлягають тарифним квотам.
Зазначається, що промислові товари обкладаються нульовими митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені до нової пропозиції.
Ці заходи мають вирішальне значення для зміцнення стійкості України, оскільки ми працюємо над поступовою інтеграцією України до внутрішнього ринку ЄС. Наша солідарність з Україною є послідовною, прозорою та непохитною, і вона ще більше зміцнилася завдяки статусу кандидата на вступ до ЄС. Майбутнє України — в Європейському Союзі, — заявила доповідач Сандра Калнієте (ЄНП, Латвія).
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