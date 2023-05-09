ЧВК «Вагнер» парламент Франции признал террористической организацией

Шеврон ЧВК «Вагнер», фото: reibert.info

https://racurs.ua/n182854-chvk-vagner-parlament-francii-priznal-terroristicheskoy-organizaciey.html

Ракурс

Національні збори (нижня палата парламенту) Франції сьогодні, 9 травня, визнали ПВК «Вагнер» терористичною організацією.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства України у Франції.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене одностайно, під час голосування були присутні голова МЗС Франції Катрін Колона та посол України Вадим Омельченко.