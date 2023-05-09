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Ракурс
Шеврон ЧВК «Вагнер», фото: reibert.info

ЧВК «Вагнер» парламент Франции признал террористической организацией

9 мая 2023, 22:25
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Національні збори (нижня палата парламенту) Франції сьогодні, 9 травня, визнали ПВК «Вагнер» терористичною організацією.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства України у Франції.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене одностайно, під час голосування були присутні голова МЗС Франції Катрін Колона та посол України Вадим Омельченко.

Впевнені, наступним кроком буде визнання росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими французькими партнерами, — наголошують у посольстві й дякують ініціатору резолюції президенту Групи дружби Франція-Україна Бенжамену Ададу та усім парламентарям, які її підтримали.

Результати голосування, фото: Посольство України у Франції

Источник: Ракурс


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