ЧВК «Вагнер» парламент Франции признал террористической организацией

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Шеврон ЧВК «Вагнер», фото: reibert.info
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Національні збори (нижня палата парламенту) Франції сьогодні, 9 травня, визнали ПВК «Вагнер» терористичною організацією.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства України у Франції.
Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене одностайно, під час голосування були присутні голова МЗС Франції Катрін Колона та посол України Вадим Омельченко.
Впевнені, наступним кроком буде визнання росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими французькими партнерами, — наголошують у посольстві й дякують ініціатору резолюції президенту Групи дружби Франція-Україна Бенжамену Ададу та усім парламентарям, які її підтримали.
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