ПВК «Вагнер» парламент Франції визнав терористичною організацією

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Шеврон ПВК «Вагнер», фото: reibert.info
ПВК «Вагнер» парламент Франції визнав терористичною організацієюhttps://racurs.ua/ua/n182854-pvk-vagner-parlament-franciyi-vyznav-terorystychnou-organizaciieu.htmlРакурс
Національні збори (нижня палата парламенту) Франції сьогодні, 9 травня, визнали ПВК «Вагнер» терористичною організацією.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства України у Франції.
Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене одностайно, під час голосування були присутні голова МЗС Франції Катрін Колона та посол України Вадим Омельченко.
Впевнені, наступним кроком буде визнання росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими французькими партнерами, — наголошують у посольстві й дякують ініціатору резолюції президенту Групи дружби Франція-Україна Бенжамену Ададу та усім парламентарям, які її підтримали.
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