ПВК «Вагнер» парламент Франції визнав терористичною організацією

Шеврон ПВК «Вагнер», фото: reibert.info

https://racurs.ua/ua/n182854-pvk-vagner-parlament-franciyi-vyznav-terorystychnou-organizaciieu.html

Ракурс

Національні збори (нижня палата парламенту) Франції сьогодні, 9 травня, визнали ПВК «Вагнер» терористичною організацією.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства України у Франції.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене одностайно, під час голосування були присутні голова МЗС Франції Катрін Колона та посол України Вадим Омельченко.