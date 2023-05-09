Момент боя под Бахмутом, скриншот видео

https://racurs.ua/n182853-ukrainskie-voennye-podtverdili-slova-prigojina-o-begstve-rossiyan-pod-bahmutom-video.html

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Українські військові з 3-ї Окремої штурмової бригади відреагували на поширене ватажком ПВК «Вагнер» євгеном пригожиним відеозвернення, в якому той заявив, що російська армія втекла з позицій в Бахмуті й оголила один із флангів фронту, який довелось прикривати «вагнерівцям».

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У Telegram-каналі 3-ї ОШБР опубліковане повідомлення, в якому військові підтверджують слова пригожина про втечу росіян та наводять відповідні відеодокази.

Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади зс рф з-під Бахмута та «500 трупів» росіян, які там залишились — відповідає дійсності, — наголошують у 3-й ОШБР. — Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті.

Військові також розповіли навели деталі бою.

За дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи «Азов» ліквідували 64 окупанта, ще 87 — на півшляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці. Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян, — вказано в повідомленні.

Також була знищена російська техніка.