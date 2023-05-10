Польша официально переименовала Калининград

https://racurs.ua/n182859-polsha-oficialno-pereimenovala-kaliningrad.html

Ракурс

В офіційних польських документах російське місто Калінінград називатиме Крулевець.

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Рішення, яке формально має рекомендаційний характер, винесла Комісія стандартизації географічних найменувань за межами Польщі, повідомляє Rmf24.

Для міста з російською назвою Калінінград рекомендується використовувати тільки польську назву Крулевець, — повідомили в комісії.

Своєю чергою, Калінінградська область польською перейменована на Крулевецьку.

Своє рішення комісія пояснила тим, що Крулевець — традиційне найменування Калінінграда у Польщі, а його «нинішня російська назва — штучна, не пов’язана ні із самим містом, ні з регіоном».

Там також заявили, що радянський держдіяч Михайло Калінін, на честь якого названо місто, — «злочинець, відповідальний, серед іншого, за масові вбивства поляків у Катині», а його згадки мають у Польщі «негативний характер».

Поштовхом до рішення про перейменування Калінінграда стало російське вторгнення в Україну, після чого в Польщі зайнялися «проблемою нав’язаних найменувань, навколо яких точаться великі суперечки». Сама постанова була ухвалена ще 12 квітня 2023 року і набула чинності 9 травня.

Калінінград — колишнє прусське місто, яке називалося Кенігсберг німецькою мовою і Крулевець польською. Після закінчення Другої світової війни перейшов до СРСР та був перейменований на честь голови Президії Верховної ради Михайла Калініна. Після розпаду Радянського Союзу залишився у складі росії як ексклав.

Нагадаємо, депутат російської Держдуми та лідер партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов минулого року запропонував змінити назву Калінінграда на Владибалтійськ, але в самому обласному центрі цю ідею не підтримали.