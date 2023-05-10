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Ракурс
ISW сообщает об успехах ВСУ в Донецкой области

ISW сообщает об успехах ВСУ в Донецкой области (КАРТА)

10 мая 2023, 09:45
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Американські аналітики повідомляють про успіхи ЗСУ на Донеччині.


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За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України, ймовірно, провели обмежену контратаку і просунулись на північ від Водяного, що за 7 км на південний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, що опубліковані 9 травня, вказують, що ЗСУ здійснили контратаку поблизу селища Новодонецьк, що за 50 км на південний захід від міста Донецьк, і незначно просунулися в цьому районі.

Раніше ватажок бандитської ПВК «Вагнера» та українські військові розповіли про втечу московитів з частини фронту у Бахмуті.

Російський наступ на Донбасі щодня стає дедалі повільнішим. За останні 10 днів росіяни так і не змогли завершити окупацію Бахмуту — вони просунулися лише на кілька сотень метрів.

Навколо Авдіївки окупанти теж майже повністю зупинилися. Тим часом окупаційна адміністрація в Запорізькій області почала евакуацію цивільних із прифронтових міст і сіл в очікуванні можливого контрнаступу ЗСУ.

Також росіяни посилили обстріли правобережної Херсонщини. Вони вважають, що Україна почне контрнаступ саме на Запорізьку та Херсонську області — тому активно до цього готуються.

Источник: Ракурс


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