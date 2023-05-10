Командир тактической группы "Азов" заявил о разгроме российского подразделения под Бахмутом

Інформацію про успіхи Сил оборони під Бахмутом підтвердив командир полку «Азов» Андрій Білецький.

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У результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ розгромлені підрозділи 72-ї бригади рф. Фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти цієї бригади, розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий 3-й штурмовий загін ПВК «Вагнера» зазнав великих втрат.

Наступальні дії велися у смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м. Уся ця територія повністю звільнена від російських окупаційних військ, — заявив Білецький у відео.