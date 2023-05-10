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Командир тактичної групи "Азов" заявив про розгром російського підрозділу під Бахмутом

Командир тактичної групи «Азов» заявив про розгром російського підрозділу під Бахмутом (ВІДЕО)

10 тра 2023, 08:29
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Інформацію про успіхи Сил оборони під Бахмутом підтвердив командир полку «Азов» Андрій Білецький.


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У результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ розгромлені підрозділи 72-ї бригади рф. Фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти цієї бригади, розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий 3-й штурмовий загін ПВК «Вагнера» зазнав великих втрат.

Наступальні дії велися у смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м. Уся ця територія повністю звільнена від російських окупаційних військ, — заявив Білецький у відео.

9 травня ватажок найманців ПВК «Вагнера» Пригожин заявив, що мотострілецька бригада зс рф РФ втекла з-під Бахмута. Українські штурмовики увечері ці дані підтвердили.

Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади з росії з-під Бахмута і «500 трупів» росіян, що залишилися там, — відповідає дійсності, — зазначили у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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