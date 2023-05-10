Ракурсhttps://racurs.ua/
ISW повідомляє про успіхи ЗСУ на Донеччині
ISW повідомляє про успіхи ЗСУ на Донеччині (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n182864-isw-povidomlyaie-pro-uspihy-zsu-na-donechchyni-karta.htmlРакурс
Американські аналітики повідомляють про успіхи ЗСУ на Донеччині.
.
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України, ймовірно, провели обмежену контратаку і просунулись на північ від Водяного, що за 7 км на південний захід від Авдіївки.
Геолокаційні кадри, що опубліковані 9 травня, вказують, що ЗСУ здійснили контратаку поблизу селища Новодонецьк, що за 50 км на південний захід від міста Донецьк, і незначно просунулися в цьому районі.
Раніше ватажок бандитської ПВК «Вагнера» та українські військові розповіли про втечу московитів з частини фронту у Бахмуті.
Російський наступ на Донбасі щодня стає дедалі повільнішим. За останні 10 днів росіяни так і не змогли завершити окупацію Бахмуту — вони просунулися лише на кілька сотень метрів.
Навколо Авдіївки окупанти теж майже повністю зупинилися. Тим часом окупаційна адміністрація в Запорізькій області почала евакуацію цивільних із прифронтових міст і сіл в очікуванні можливого контрнаступу ЗСУ.
Також росіяни посилили обстріли правобережної Херсонщини. Вони вважають, що Україна почне контрнаступ саме на Запорізьку та Херсонську області — тому активно до цього готуються.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...