ISW повідомляє про успіхи ЗСУ на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n182864-isw-povidomlyaie-pro-uspihy-zsu-na-donechchyni-karta.html

Ракурс

Американські аналітики повідомляють про успіхи ЗСУ на Донеччині.

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За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України, ймовірно, провели обмежену контратаку і просунулись на північ від Водяного, що за 7 км на південний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, що опубліковані 9 травня, вказують, що ЗСУ здійснили контратаку поблизу селища Новодонецьк, що за 50 км на південний захід від міста Донецьк, і незначно просунулися в цьому районі.

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