Еще один миротворец – президент Бразилии хочет быть посредником в переговорах между Украиной и рф

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Ракурс

Президент Бразилії Лула заявив, що хоче бути посередником у переговорах між Україною та росією.

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Україна фактично не може змиритися з окупацією своєї території, вона має чинити опір. ЄС має рацію в прийнятому рішенні (підтримувати Україну — «Ракурс»), а Бразилія та інші країни мають рацію в бажанні знайти золоту середину. Я думаю, що це можливо. Якби я не вірив, що це можливо, я б не брався за це", — заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, пише Metropoles.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії запропонував «віддати Крим росії, щоб припинити війну».

Президент росії не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати… Зеленський теж не може хотіти всього… Світу потрібен спокій… Ми повинні знайти рішення", — так 7 квітня Le Figaro цитувало заяву президента Бразилії на зустрічі з журналістами.

Раніше про готовність бути посередником між московитами та Україною заявив Папа Римський Франциск та президент Туреччини Ердоган. Україна у відповідь на усі вмовляння домовитися з рф офіційно повідомляла про план Володимира Зеленського, оприлюднений восени 2022 року. Він передбачає насамперед безумовне виведення армії росії з окупованих ню територій. Крім того, українське законодавство передбачає заборону на будь-які переговори з режимом, який очолює кремлівський коротун і воєнний злочинець путін.