Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

10 мая 2023, 12:52
999

Кремлівський диктатор та воєнний злочинець володимир путін видав розпорядження про те, що росія денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі, підписаний у листопаді 1990 року в Парижі.


.

Президент рф призначив заступника глави МЗС рф Сергія Рябкова своїм представником при розгляді питання про денонсацію в Держдумі та Раді Федерації.

У 2007 році у «відповідь на дії НАТО» росія призупинила участь у договорі, а у 2015 році перестала брати участь у засіданнях Спільної комісії.

Договір передбачає обмеження п’яти категорій озброєнь та техніки: танків, ББМ, артилерії калібром понад 100 мм, літаків та ударних вертольотів, а також обмін інформацією та регулярні інспекції у країнах-учасницях.

Договір було узгоджено та укладено протягом останніх років Холодної війни та встановлено всеосяжні обмеження на ключові категорії звичайної військової техніки в Європі. Він передбачав також знищення надлишкової зброї.

Договір пропонував рівні обмеження для двох «груп держав-учасниць», Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Варшавського пакту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров