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россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европеhttps://racurs.ua/n182874-rossiya-denonsiruet-dogovor-ob-obychnyh-voorujennyh-silah-v-evrope.htmlРакурс
Кремлівський диктатор та воєнний злочинець володимир путін видав розпорядження про те, що росія денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі, підписаний у листопаді 1990 року в Парижі.
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Президент рф призначив заступника глави МЗС рф Сергія Рябкова своїм представником при розгляді питання про денонсацію в Держдумі та Раді Федерації.
У 2007 році у «відповідь на дії НАТО» росія призупинила участь у договорі, а у 2015 році перестала брати участь у засіданнях Спільної комісії.
Договір передбачає обмеження п’яти категорій озброєнь та техніки: танків, ББМ, артилерії калібром понад 100 мм, літаків та ударних вертольотів, а також обмін інформацією та регулярні інспекції у країнах-учасницях.
Договір було узгоджено та укладено протягом останніх років Холодної війни та встановлено всеосяжні обмеження на ключові категорії звичайної військової техніки в Європі. Він передбачав також знищення надлишкової зброї.
Договір пропонував рівні обмеження для двох «груп держав-учасниць», Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Варшавського пакту.
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