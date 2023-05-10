росія денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі

https://racurs.ua/ua/n182874-rosiya-denonsuie-dogovir-pro-zvychayni-zbroyni-syly-v-ievropi.html

Ракурс

Кремлівський диктатор та воєнний злочинець володимир путін видав розпорядження про те, що росія денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі, підписаний у листопаді 1990 року в Парижі.

.

Президент рф призначив заступника глави МЗС рф Сергія Рябкова своїм представником при розгляді питання про денонсацію в Держдумі та Раді Федерації.

У 2007 році у «відповідь на дії НАТО» росія призупинила участь у договорі, а у 2015 році перестала брати участь у засіданнях Спільної комісії.

Договір передбачає обмеження п’яти категорій озброєнь та техніки: танків, ББМ, артилерії калібром понад 100 мм, літаків та ударних вертольотів, а також обмін інформацією та регулярні інспекції у країнах-учасницях.

Договір було узгоджено та укладено протягом останніх років Холодної війни та встановлено всеосяжні обмеження на ключові категорії звичайної військової техніки в Європі. Він передбачав також знищення надлишкової зброї.

Договір пропонував рівні обмеження для двох «груп держав-учасниць», Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Варшавського пакту.