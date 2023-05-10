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Украинские Су-25 оснастили американскими ракетами Zuni
Украинские Су-25 оснастили американскими ракетами Zuni (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n182881-ukrainskie-su-25-osnastili-amerikanskimi-raketami-zuni-foto-video.htmlРакурс
Українські штурмовики Су-25 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова Повітряних сил Збройних сил України вперше помітили з американськими ракетами НАР Zuni 127-мм.
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Військовослужбовці ЗСУ використовують некеровані авіаційні ракети Zuni. Про це пише АР.
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