Атаку на позиции 72-й бригады рф у Бахмута показали ВСУ

https://racurs.ua/n182887-ataku-na-pozicii-72-y-brigady-rf-u-bahmuta-pokazali-vsu-video.html

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Наступ ЗСУ під Бахмутом показали воїни другого батальйону Третьої окремої штурмової бригади, які атакували позиції російських окупантів. Відеозапис, оприлюднений 10 травня, містить кадри з першого дня боїв.

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Під прикриттям вогню бійці другого батальйону Третьої штурмової бригади атакують позиції, де розташувались підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади армії країни-терористки росії.

Внаслідок бою захисникам України вдалося знищити:

13 окупантів — «двісті»;

декілька складів з боєкомплектом.

Ще 25 росіян дістали поранення.

Нагадаємо, Третя окрема штурмова бригада ЗСУ підтвердила повідомлення воєнного злочинця й очільника ПВК «Вагнер» євгена пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади зс рф з-під Бахмута та «500 трупів» росіян, які там залишилися. За дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи «Азов» ліквідували 64 окупанта, ще 87 — на півшляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці. Також кілька росіян здалися у полон.