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Ракурс
Атаку на позиции 72-й бригады рф у Бахмута показали ВСУ

Атаку на позиции 72-й бригады рф у Бахмута показали ВСУ (ВИДЕО)

10 мая 2023, 18:22
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Наступ ЗСУ під Бахмутом показали воїни другого батальйону Третьої окремої штурмової бригади, які атакували позиції російських окупантів. Відеозапис, оприлюднений 10 травня, містить кадри з першого дня боїв.


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Під прикриттям вогню бійці другого батальйону Третьої штурмової бригади атакують позиції, де розташувались підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади армії країни-терористки росії.

Внаслідок бою захисникам України вдалося знищити:

  • 13 окупантів — «двісті»;

  • декілька складів з боєкомплектом.

Ще 25 росіян дістали поранення.

Нагадаємо, Третя окрема штурмова бригада ЗСУ підтвердила повідомлення воєнного злочинця й очільника ПВК «Вагнер» євгена пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади зс рф з-під Бахмута та «500 трупів» росіян, які там залишилися. За дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи «Азов» ліквідували 64 окупанта, ще 87 — на півшляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці. Також кілька росіян здалися у полон.

Источник: Ракурс


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