Командующий Воздушными силами подписал ракету HARM - послание немного нецензурное

https://racurs.ua/n182889-komanduuschiy-vozdushnymi-silami-podpisal-raketu-harm-poslanie-nemnogo-necenzurnoe-foto.html

Ракурс

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук зустрівся з бойовими пілотами на одному з оперативних аеродромів та підписав американську протирадіолокаційну ракету HARM.

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Про це він у середу повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Олещук подякував льотчикам за титанічну роботу в українському небі та обговорив нагальні проблеми і перспективи.