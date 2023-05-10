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Ракурс
Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM - послання трохи нецензурне

Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM — послання дещо нецензурне (ФОТО)

10 тра 2023, 18:58
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Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук зустрівся з бойовими пілотами на одному з оперативних аеродромів та підписав американську протирадіолокаційну ракету HARM.


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Про це він у середу повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Олещук подякував льотчикам за титанічну роботу в українському небі та обговорив нагальні проблеми і перспективи.

За доброю традицією підписав окупантам американську протирадіолокаційну ракету HARM! Моє послання частково підлягає цензурі, але, сподіваюсь, вони його прочитали повністю, може не всі… Впевнений, через деякий час ці американські ракети підписуватимемо уже на американських винищувачах! Можна англійською! — вказав Олещук.

Джерело: Ракурс


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