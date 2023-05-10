Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ударные дроны СБУ испепелили четыре танка и шесть бронемашин рф

Ударные дроны СБУ испепелили четыре танка и шесть бронемашин рф (ВИДЕО)

10 мая 2023, 19:42
999

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України з підрозділу «Білий вовк» показали, чому 9 травня на параді в москві не було танків Т-72 та Т-90.


.

Відеозапис роботи захисників України по ворожих цілях 10 травня оприлюднила прес-служба СБУ.

За два дні роботи спецпризначенців СБУ у лавах окупаційної армії росії поменшало на 14 одиниць військової техніки.

Зокрема, підрозділ «Білий вовк» ударними дронами вполював:

  • чотири танки рф;

  • два БМП-3 і чотири ББМ;

два бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільну техніку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров