Ракурсhttps://racurs.ua/
Ударные дроны СБУ испепелили четыре танка и шесть бронемашин рф
Ударные дроны СБУ испепелили четыре танка и шесть бронемашин рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182891-udarnye-drony-sbu-ispepelili-chetyre-tanka-i-shest-bronemashin-rf-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України з підрозділу «Білий вовк» показали, чому 9 травня на параді в москві не було танків Т-72 та Т-90.
.
Відеозапис роботи захисників України по ворожих цілях 10 травня оприлюднила прес-служба СБУ.
За два дні роботи спецпризначенців СБУ у лавах окупаційної армії росії поменшало на 14 одиниць військової техніки.
Зокрема, підрозділ «Білий вовк» ударними дронами вполював:
чотири танки рф;
два БМП-3 і чотири ББМ;
два бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільну техніку.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...