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Ударні дрони СБУ спопелили чотири танки і шість бронемашин росіян
Ударні дрони СБУ спопелили чотири танки і шість бронемашин росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182891-udarni-drony-sbu-spopelyly-chotyry-tanky-i-shist-bronemashyn-rosiyan-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України з підрозділу «Білий вовк» показали, чому 9 травня на параді в москві не було танків Т-72 та Т-90.
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Відеозапис роботи захисників України по ворожих цілях 10 травня оприлюднила прес-служба СБУ.
За два дні роботи спецпризначенців СБУ у лавах окупаційної армії росії поменшало на 14 одиниць військової техніки.
Зокрема, підрозділ «Білий вовк» ударними дронами вполював:
чотири танки рф;
два БМП-3 і чотири ББМ;
два бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільну техніку.
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