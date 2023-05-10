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Ударні дрони СБУ спопелили чотири танки і шість бронемашин росіян

Ударні дрони СБУ спопелили чотири танки і шість бронемашин росіян (ВІДЕО)

10 тра 2023, 19:42
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Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України з підрозділу «Білий вовк» показали, чому 9 травня на параді в москві не було танків Т-72 та Т-90.


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Відеозапис роботи захисників України по ворожих цілях 10 травня оприлюднила прес-служба СБУ.

За два дні роботи спецпризначенців СБУ у лавах окупаційної армії росії поменшало на 14 одиниць військової техніки.

Зокрема, підрозділ «Білий вовк» ударними дронами вполював:

  • чотири танки рф;

  • два БМП-3 і чотири ББМ;

два бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільну техніку.

Джерело: Ракурс


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