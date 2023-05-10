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Американская группа Imagine Dragons представила клип об Украине
Американская группа Imagine Dragons представила клип об Украине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182892-amerikanskaya-gruppa-imagine-dragons-predstavila-klip-ob-ukraine-video.htmlРакурс
Відомий гурт із США Imagine Dragons представив кліп, знятий на пісню Crushed. У його створенні використані кадри, зняті в Україні під час повномасштабного вторгнення країни-агресора росії.
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Гурт виступив на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення рф. Соліст Ден Рейнольдс під час торішнього європейського туру виходив на сцену з прапором України.
У кліпі розповідається про 14-річного Сашка, село якого знаходилося під російською окупацією впродовж п’яти місяців, а тепер «у ньому нічого не залишилося». Саші вдалося вижити під час бомбардувань, оскільки він переховувався у сховищі, а його сусіди не вижили. У відео можна побачити зруйновані бомбардуваннями та обстрілами будинки, в яких колись жили люди, школу, де навчалися діти.
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