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Ракурс
Американський гурт Imagine Dragons представив кліп про Україну

Американський гурт Imagine Dragons представив кліп про Україну (ВІДЕО)

10 тра 2023, 19:58
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Відомий гурт із США Imagine Dragons представив кліп, знятий на пісню Crushed. У його створенні використані кадри, зняті в Україні під час повномасштабного вторгнення країни-агресора росії.


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Гурт виступив на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення рф. Соліст Ден Рейнольдс під час торішнього європейського туру виходив на сцену з прапором України.

У кліпі розповідається про 14-річного Сашка, село якого знаходилося під російською окупацією впродовж п’яти місяців, а тепер «у ньому нічого не залишилося». Саші вдалося вижити під час бомбардувань, оскільки він переховувався у сховищі, а його сусіди не вижили. У відео можна побачити зруйновані бомбардуваннями та обстрілами будинки, в яких колись жили люди, школу, де навчалися діти.

Джерело: Ракурс


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