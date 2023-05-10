В Севастополе вечером слышали ракетный пуск - СМИ

https://racurs.ua/n182894-v-sevastopole-vecherom-slyshali-raketnyy-pusk-smi.html

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В тимчасово окупованому Севастополі приблизно о 20.18 10 травня було чутно ракетний пуск. Про це повідомляє кореспондент проекту «Радіо Свободи» «Крим.Реалії».

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Раніше журналісти «Радіо Свободи» виявили 223 діючі, тимчасові та законсервовані військові об'єкти росії на території тимчасово окупованого російською армією півострова. Серед об'єктів — полігони, бази палива, 45 складів боєприпасів, 24 місцезнаходження РЛС та ППО, штаби, військові частини та аеродроми, бази Чорноморського флоту.

Видання вказує, що після публікації мапи деякі кримчани почали пропонувати допомогу і готові надати геолокації об'єктів, яких ще немає на карті.