У Севастополі ввечері чули ракетний пуск — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n182894-u-sevastopoli-vvecheri-chuly-raketnyy-pusk-zmi.html

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В тимчасово окупованому Севастополі приблизно о 20.18 10 травня було чутно ракетний пуск. Про це повідомляє кореспондент проекту «Радіо Свободи» «Крим.Реалії».

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Раніше журналісти «Радіо Свободи» виявили 223 діючі, тимчасові та законсервовані військові об'єкти росії на території тимчасово окупованого російською армією півострова. Серед об'єктів — полігони, бази палива, 45 складів боєприпасів, 24 місцезнаходження РЛС та ППО, штаби, військові частини та аеродроми, бази Чорноморського флоту.

Видання вказує, що після публікації мапи деякі кримчани почали пропонувати допомогу і готові надати геолокації об'єктів, яких ще немає на карті.