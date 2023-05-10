Кладбище уничтоженной техники оккупантов показали «холоднояровцы»

https://racurs.ua/n182897-kladbische-unichtojennoy-tehniki-okkupantov-pokazali-holodnoyarovcy-video.html

Ракурс

93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показала кладовище знищеної техніки окупаційної армії росії.

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Відеозапис 10 травня оприлюднив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Нагадаємо, раніше у 93-й бригаді розповідали про ситуацію під Бахмутом. Там вказали, що російські окупанти не припиняють бити по районах, контрольованих Силами оборони України. Щільність вогню сягнула максимуму. Тому окремим підрозділам ЗСУ зазвичай прилітає те, що не прилетіло до піхоти або перелетіло піхоту. Переміщуватися по місту стало складно та небезпечно. Мінометники ведуть вогонь прямо поміж будинків, коригуючи себе з безпілотника. Українські воїни мотивовані, розуміють, за що вони воюють й заради чого йдуть на жертви.